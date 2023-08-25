【量大強漲股整理】台股震盪回檔之下，可鎖定哪三大族群，列為口袋名單，AI股的回檔，有機會整理後在上嗎?

美國 Fed 主席鮑爾即將在發表演說，聯準會偏鷹，美股回檔，台股也受此消息影響下，開低走低，下跌 289.29 點，終場收 16481.58 點，成交量 3224 億元。

看一下三大法人: 外資由買轉賣 337.29 億元；自營商賣超 85.6 億元；投信買超 9.4 億元，為連 17 買；三大法人合計賣超 413.49 億元。

台股今日收了一根黑 K 棒，短線上呈現量縮回檔，守穩在半年線上，目前就是在半年線及季線附近區間整理，投信不離不棄，已經再買超 17 天，合計 460.28 億元，默默佈局 Q3 行情下，台股有機會醞釀先蹲後跳格局。

個股方面，權值股，(2330-TW)台積電，回吐昨日漲幅、(2317-TW)鴻海，下跌 1.3%、(2454-TW) 聯發科，則在平盤附近；封測族群上演強勢抗跌秀，(3711-TW)日月光投控，上漲逾 3%，帶動 (2369-TW) 菱生，大漲 7%，(2449-TW)京元電子、(3567-TW)逸昌、(6147-TW)頎邦，都有不錯的表現；AI 發展需求不斷，網通股前景看好，(4906-TW)正文，上漲 5.9%、(6285-TW)啟碁，開低走高，逆勢收紅；陸委會宣布恢復第三地大陸人士來台觀光、恢復兩岸團客旅遊，並放寬陸籍人士來台商務交流，今日資金湧進觀光類股，(2739-TW) 寒舍、(2723-TW)美食 - KY、(5703-TW)亞都、(2719-TW)燦星旅、(2748-TW)雲品，皆攻上漲停。

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台股震盪回檔之下，可鎖定哪三大族群，列為口袋名單?

AI 股的回檔，有機會整理後在上嗎? 都在影片中分享!

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文章來源: 摩爾投顧 - 莊佳螢分析師

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