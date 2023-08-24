〈能源盤後〉需求前景令原油承壓 WTI油價跌至一個月來最低點

因需求前景持續令人擔憂，原油期貨價格周三 (23 日) 下跌，WTI 原油收在一個月來的最低點。然而，上周美國原油供應量下降程度高於預期，有助於緩解價格跌勢。

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 75 美分或 0.9%，收每桶 78.89 美元，為最近月期貨自 7 月 26 日以來的最低收盤價。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 82 美分或 1%，報每桶 83.21 美元，為 8 月 2 日以來的最低收盤價。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 2.77 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 3.13 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.5%，收每百萬 Btu 2.50 美元。

市場驅動力

原油期貨在連漲 7 周後，上周轉跌且於本周起連跌 3 日。

ING 商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 表示，目前油價漲勢似乎已經失去動力。中國的宏觀問題，加上美國聯準會 (Fed) 還沒完成其升息週期的市場預期程度越來越高，均對近期油價構成壓力。

中國房地產行業的問題加劇市場對全球第二大石油消費國經濟數據低迷的擔憂。全球央行年會周五將在懷俄明州 Jackson Hole 舉行，投資者正在等待 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在會議上的發言。

ING 策略師表示，美元普遍走強也帶來了阻力。美元走強不利以美元計價的大宗商品，因為這會墊高其他貨幣使用者採購原油的機會成本。

與此同時，ING 分析師指出，伊朗已悄悄增產 40 萬桶 / 日，使每日總產量略高於 290 萬桶，達 2018 年底以來的最高水準，且該國稱其目標是在夏末之前達每日產量 340 萬桶，僅略低於受制裁前每日 380 萬桶的生產速度。

「自從戰爭爆發以來，市場注意力大多放在俄羅斯的石油流量上，因此伊朗趁機增加石油出口量。」Patterson 和 Manthey 寫道。

高盛分析師周三報告寫道，雖然原油在 7 月上漲 15% 後，8 月有所回落，但石油表現持續勝過大多數資產。過去一個月，高盛對 Brent 原油年底達每桶價格 86 美元的目標所面臨的風險已從「看漲變為喜憂摻半」。

他們本最看跌的隱憂是原油庫存持續居高不下，但在 OPEC + 成員國實施減產後，該隱憂已經減弱。

「我們仍假設，沙烏地阿拉伯 10 月會將其額外減產規模自 100 萬桶 / 日縮減至 50 萬桶 / 日，但沙烏地阿拉伯若制定更激進的價格目標，其產量可能會更長時間停留在目前每日 900 萬桶的水準。」高盛分析師寫道。

供應數據

交易員周三還消化了能源資訊局 (EIA) 最新的美國石油供應報告。

根據 EIA，上周 (8/18 止) 美國商業原油庫存減少 610 萬桶、汽油庫存增加 150 萬桶、餾分油供應增加 90 萬桶。

美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周 (8/18 止) 美國原油庫存下降 241.8 萬桶、汽油庫存減少 153 萬桶、餾分油庫存增加 189.8 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，因應煉油廠開工量增加和出口加速，分析師平均預計上周原油庫存減少 424 萬桶、汽油庫存減少 115 萬桶，但餾分油庫存變化不大。

Kpler 美洲首席分析師 Matt Smith 表示，煉油活動和原油出口的持續強勁，刺激原油庫存大幅下降，而夏季煉油廠運行高峰致使汽油和餾分油產量增加。

EIA 表示，俄克拉荷馬州庫欣 (美國原油樞紐) 上周庫存減少 310 萬桶。(API 周二公布該庫存減少 221 萬桶)

Tyche 資本顧問公司管理人 Tariq Zahir 表示：「數據顯示，不僅是原油庫存，就連庫欣的庫存下降程度也大得多了。」

他認為近期原油疲軟狀況可能會出現逆轉，係因墨西哥灣地區發生了幾場風暴，可能會造成破壞，且沙烏地阿拉伯持續減產，將導致潛在石油產量下降，從而抬升未來幾日和幾周內原油價格上漲的風險。