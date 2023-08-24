傳瓦格納車隊向俄羅斯邊境移動 墜機事件疑點重重

根據英國廣播公司 (BBC) 周四 (24 日) 報導，烏克蘭官員引述白俄羅斯匿名消息來源指出，白俄羅斯境內部分瓦格納集團部隊疑似乘車向俄羅斯進軍。目前，瓦格納車隊正朝著俄白邊界前進，白俄羅斯特種部隊正試圖阻攔。但 BBC 無法證實這項消息。

與此同時，《環球網》報導，瓦格納集團創始人普里格津乘坐的私人飛機墜毀後，出現各種猜測，而俄羅斯媒體的一則報導更讓人產生聯想：「普里戈任飛機墜毀現場的兩具屍體消失得無影無踪」。

俄羅斯《莫斯科共青團員報》網站周三 (23 日) 引述知情人士報導，在特維爾地區工作的救援人員，從巴西航空工業公司 Legacy 600 公務機墜毀現場的殘骸中只找到 8 個人的屍體。

普里格津的屍體已被初步確認，但 DNA 分析仍在進行中。

綜合各個媒體報導，白俄羅斯地下組織透露，當地時間 23 日晚，在瓦格納集團創始人普里格津所乘飛機墜毀後，白俄羅斯的部分瓦格納營地關閉，車隊可能前往該國與俄羅斯邊境，白俄羅斯特種部隊則試圖阻止瓦格納車隊離境。

監測白俄羅斯軍事活動的 Hajun 周三晚間在 Telegram 貼文表示，當晚，白俄羅斯部分瓦格納營地所在地區的行動互聯網「嚴重中斷」。

普里格津墜機事故疑點重重，外界的猜測傾向於認為此次事故是一場「謀殺」。

大陸《環球時報》報導，莫斯科當地時間 17 時 54 分，這架私人飛機從莫斯科謝列梅捷沃機場起飛飛往聖彼得堡。起飛後不久即從雷達螢幕上消失，機組人員也沒有回應地面調度人員的多次通話問詢。

18 時 40 分左右，飛機墜毀在特維爾州西北部一個名為庫仁基諾的村莊附近。俄羅斯 Tsargrad 電視台報導，俄聯邦航空運輸局委員會消息人士透露，普里格津乘坐的飛機「是被炸毀的」。俄羅斯網路媒體 Meduza 則撰文指出，目擊者表示飛機墜毀前發生兩次爆炸。而在網路流傳的墜機殘骸照片中有多個疑似彈孔，可能與防空導彈有關，「但圖片質量較低，無法準確判斷痕跡的性質」。