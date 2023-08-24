浩宇生醫膠質母細胞瘤超音波系統 規劃展開三期臨床

浩宇生醫 (6872-TW) 旗下 NaviFUS 導航型聚焦式超音波系統，用於治療復發性多形性膠質母細胞瘤的台灣二期臨床試驗，其主要療效評估指標數據正向，後續將規劃台灣三期試驗與美國臨床試驗，並尋求與國際大廠專利授權及合作開發。

浩宇開發的 NaviFUS 導航型聚焦式超音波系統，是將旗下技術平台聚焦式超音波系統 NaviFUS System 併用藥物 Avastin(開啟血腦屏障)，透過超音波能量引導至腦部深部的中樞神經系統組織，藉由微氣泡介導暫時性開啟血腦屏障，進而提高藥物的效率。

從二期臨床數據來看，主要療效指標為 6 個月無惡化存活期 (PFS-6)，其顯示 NaviFUS System 併用 Avastin 可增強藥物穿過血腦屏障的效率，使 6 個月無惡化存活期比率優於歷史標準治療數據。

依據世界衛生組織及美國腦瘤病例登錄中心資料顯示，2020 年全球約有 30.8 萬名新增腦癌患者；2022 年美國約有 9.3 萬名新增腦癌患者，推估全美約有近 45 萬名腦癌病患，此新增患者中，約有 3 成屬於原發惡性腫瘤且存活多半不樂觀。

其中，膠質母細胞瘤 (glioma) 普遍存活期中位數落在 8 個月左右，北美和歐洲膠質母細胞瘤每 10 萬人中有 2-5 例發病率，佔原發性惡性腦腫瘤的 50% 以上，因此全球每年新增膠質母細胞瘤病患數量估計約 25 萬人左右、約 20 萬人死於膠質母細胞瘤。

浩宇指出，2021 年 Avastin 藥物市場規模約為 30 億美元，若單獨針對 Avastin 藥物治療膠質母細胞瘤的市場，2020 年全球銷售額為 5.5 億美元，年複合增長率 4.7%，到 2030 年全球市場規模將達到 8.7 億美元。