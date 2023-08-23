〈能源盤後〉中國需求前景持續令人擔憂 原油連跌2日

原油期貨價格周一 (21 日)續第二個交易日收低，市場無法擺脫對中國 (全球第二大原油消費國) 經濟前景及其需求影響的擔憂。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 37 美分或 0.5%，收每桶 80.35 美元，該期貨今日收盤到期。

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 48 美分或 0.6%，收每桶 79.64 美元

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 43 美分或 0.5%，報每桶 84.03 美元。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 2.79 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 3.14 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.7%，收每百萬 Btu 2.56 美元。

市場驅動力

夏季原油期貨價格上漲，係因 OPEC + 實施減產，供應收緊，市場預期下半年將陷入供應短缺。沙烏地阿拉伯 7 月起實施每日減產 100 萬桶的舉措，且將延續至 9 月底。俄羅斯也限制原油出口量。

在一連串低迷的數據公布後，引起市場對中國經濟的擔憂，而中國房地產行業問題令需求前景黯淡，更加劇這樣的擔憂情緒。Brent 原油和 WTI 原油上周均跌逾 2%，讓連 7 周的漲勢止步。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示，中國至少存在蔓延風險，但市場也擔心這種風險是否會蔓延到全球。

「中國宏觀經濟數據持續不佳，正成為石油市場的看跌逆風。石油市場一直關注 OPEC + 的供應端限制，這是油價的支撐力，OPEC 對市場仍有定價能力，儘管需求端引起擔憂情緒，但油價持續在逢低時受到支撐。」Innes 說。

與此同時，俄羅斯盧布大幅下跌，恐挫傷俄羅斯繼續縮減原油出口的能力。 Spartan Capital 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 周二報告指出：「俄羅斯的局勢恐迫使其提高產量，從而導致 OPEC + 間出現裂痕，破壞 OPEC + 產油國之間的團結。」

美國石油協會 (API) 收盤後公佈，上周 (8/18 止) 美國原油庫存下降 241.8 萬桶、汽油庫存減少 153 萬桶、餾分油庫存增加 189.8 萬桶。另外，API 指出，俄克拉荷馬州庫欣 (美國原油樞紐) 上周庫存減少 221 萬桶。

美國能源資訊署 (EIA) 周三將公布官方庫存數據。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，因應煉油廠開工量增加和出口加速，分析師平均預計上周原油庫存減少 424 萬桶、汽油庫存減少 115 萬桶，但餾分油庫存變化不大。