〈陸港盤後〉中國延續六大稅收優惠政策 投資人不領情

中國 A 股市場三大指數周三（23 日）收盤齊跌，滬指跌 1.34%，中國政府延續六大稅收優惠政策，但投資人顯然不領情。

滬指周三收盤跌 1.34% 報 3,078.4 點，深成指大跌 2.14% 報 10,152.6 點，創業板指重挫 2.3% 報 2,038.98 點；兩市成交額合計人民幣 7,059 億元，「北向資金」淨流出 104.61 億元。

軍工、半導體、家居、房地產、釀酒、醫藥、保險等類股下挫；煤炭、環保族群逆勢走高，水產、核污染防治、食品檢測概念股活躍。

香港恒生指數周三收盤漲 0.31% 報 17,845.92 點，恒生科技指數漲 0.2% 報 4,008.86 點。

外資一直在撤出中國市場，截至周二，外資在 12 個交易日內拋售 93 億美元的股票，寫下《彭博》2016 年開始追蹤數據以來最長紀錄。

中國政府周二提出資本市場利多政策，但投資人顯然不領情。中國財政部、稅務總局、證監會及國家發改委等發布六大稅收政策，主要是延續已經推出的政策，支持多個細分資本市場發展，稅收優惠涵蓋個人所得稅、企業所得稅、增值稅、印花稅等，相關政策執行至 2025 年或 2027 年底，最長超過四年。

上述稅收優惠政策的發布與中共中央政治局會議有密切關係。中央政治局在 7 月 24 日召開會議，特別提及「要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，延續、優化、完善並落實好減稅降費政策，發揮總量和結構性貨幣政策工具作用，大力支持科技創新、實體經濟和中小微企業發展。」

中央政治局也提到「要活躍資本市場，提振投資者信心」。

財政部有關負責人日前表示，下一步要增強宏觀政策調控力道，推動各項財稅政策儘快落實，延續、強化、完善減稅降費政策。