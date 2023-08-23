〈貴金屬盤後〉 黃金連三漲 創7月中旬以來最長連勝

黃金期貨周二 (22 日) 連續第三個交易日上漲，寫下 7 月中旬以來最長連續漲勢，投資人持續觀望本周稍晚登場的全球央行會議，而美元和美債殖利率也持續主導貴金屬走勢。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 3 美元或 0.2%，報每盎司 1926 美元，連續第三天上漲，是 7 月 14 日連漲四日迄今，最長連漲紀錄。

10 年期美債殖利率從 2007 年最高水準略微下滑，幫助金價收高。

分析師指出，金價正在聯準會 (Fed) 主席鮑爾在全球央行會議發表演說前，展現穩定的跡象。

Exness MENA 資深市場策略師 Wael Makarem 說：「鮑爾的干涉可能帶來一些波動，交易員正在監控所有和貨幣政策發展有關的暗示，尤其是在 Fed 會議紀錄發布後出現了一些不確定性。」

他說：「美國就業市場和通膨等經濟數據，可能決定貨幣政策的下一步，進而牽動黃金的表現。」

美國周二公布，7 月成屋銷售下滑 2.2%，折合年率為 407 萬戶。

10 年期美債殖利率周二下滑 2.3 個基點至 4.313%，但仍徘徊在 16 年高點附近。

ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.2% 至 103.539，抑制了黃金進一步上漲的空間。

Saxo Bank 大宗商品策略主管 Ole Hansen 說：「金價過去一個月跌幅相對深，但現在展現一些穩定的跡象了。」

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴金 (Thomas Barkins) 表示，Fed 必須捍衛 2% 通膨目標，以向公眾確保自己的公信力完整。

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