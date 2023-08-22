〈能源盤後〉延續上周跌勢 原油跌逾2%

原油期貨價格周一 (21 日) 延續上周跌勢收低，因對中國經濟的擔憂導致上周油價出現 8 周來首次下跌。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 53 美分或 0.7%，收每桶 80.72 美元。WTI 原油上周下跌 2.3%。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 34 美分或 0.4%，報每桶 84.46 美元。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 2.77 美元，觸及 8 月 3 日以來最近月期貨的最低收盤價。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 3.12 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.2%，收每百萬 Btu 2.63 美元。

市場驅動力

WTI 和 Brent 原油上周均收跌 2% 以上，且為 6 月以來首見單周收低。分析師將油價下跌咎因於市場對中國的擔憂情緒，而中國房地產行業的困境加劇了這種擔憂情緒。美元隨之上漲也被視為令原油和其他大宗商品承壓的原因之一。

Prestige Economics 總裁 Jason Schenker 表示，原油的整體需求和價格受到全球經濟增長放緩和全球製造業衰退的限制。

與此同時，持續強勁的美國經濟數據引起擔憂，因市場擔心聯準會 (Fed) 恐須升息至高於先前預期的水準，且較先前預期更長久地維持高利率，且 Sevens Report Research 分析師報告指出，上周官方周數據顯示，消費者燃料需求回落，美國原油產量在疫情後處於高位。

「一連串經濟消息必須大幅改善，油價才能恢復夏季漲勢，因為軟著陸的希望已經減弱，而對全球經濟的擔憂卻在加劇。」報告寫道。

Schenker 表示，儘管如此，石油輸出國組織 (OPEC) 預測顯示，今明兩年全球原油需求預計將增長 2% 以上。在庫存方面，能源部報告稱，原油和整體庫存 (含戰略石油儲備) 已較去年同期下降。

今年夏天原油價格上漲，很大程度上歸因於供應收緊。沙烏地阿拉伯 7 月起實施每日減產 100 萬桶的舉措，且將延續至 9 月底。

與此同時，天然氣期貨周一收漲逾 3%。施耐德電氣大宗商品分析師 Victoria Dircksen 報告指出：氣溫短期前景高於平均水準，預告著過剩的儲存量將快速下降。

此外，國家颶風中心 (NHC) 正在追踪墨西哥灣的熱帶擾動，未來 48 小時內有 80% 的可能性形成氣旋，大西洋的風暴有可能破壞該地區的能源生產。