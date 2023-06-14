SOGO百貨看二大業種 今年業績或有下滑疑慮

連鎖百貨業者遠百 (2903-TW) 轉投資太平洋崇光百貨 (遠東 SOGO) 今 (14) 日召開 112 年股東常會，對於後市，遠東 SOGO 指出，在疫後出國旅遊熱潮下，預料家電家用和精品業績將趨平，且或有下滑，不過，化妝品、男女服飾、運動休閒和行李箱，一躍成為消費新重點。

遠東 SOGO 說明，去年解封後百貨商場呈現爆發性成長，加上第四季周年慶促銷，使百貨零售業績創新高，SOGO 營業額也寫歷史新高，全年營業額達 450.1 億元，稅前淨利成長 25%，達 18.2 億元。

遠東 SOGO 進一步分析，解封後原受惠於疫情的電商、量販超市等產業成長趨緩，反觀國際精品在出國限制和品牌持續調高售價下，成長高達 18.4%，男女服飾用品隨著廠商生產量和訂貨量增加，男女裝各成長 12.2%、5.9%，餐飲復甦更達成長 22.3%。

展望疫後新局，由於國際往來不再受限，遠東 SOGO 認為，原家電家用和精品業績將趨平，甚至或有下滑， 隨著社交、戶外、旅遊趨於正常化與活絡，化妝品、男女服飾、運動休閒和行李箱等買氣轉熱。

遠東 SOGO 強調，未來也將持續推動數位轉型，鞏固會員經濟，串接實體 APP、線上購物和社群推播等，以及賣場環境優化、導入新商品。