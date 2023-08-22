〈陸港盤後〉美國未經核實清單排除中國27個實體 A股市場走高

中國 A 股市場三大指數周二（22 日）收盤齊揚，滬指漲 0.88%，利多是美國在商務部長雷蒙多訪中前夕，宣布把 27 個中國實體排除在「未經核實清單」（Unverified List）之外。

滬指周二收盤漲 0.88% 報 3,120.33 點，深成指漲 0.53% 報 10,374.73 點，創業板指漲 0.09% 報 2,086.94 點；兩市成交額合計人民幣 8,083 億元，「北向資金」淨流出 63.78 億元。

數據要素概念股火爆，算力、信創、雲端運算概念股活躍，保險、券商、銀行類股集體拉升，媒體、半導體、建築、地產、煤炭、有色等族群齊揚，環保、家居、醫療保健、紡織服裝、醫藥類股同步走低。

香港恒生指數周二收盤漲 0.95% 報 17,791.01 點，恒生科技指數大漲 1.98% 報 4,000.92 點。

美國商務部周一宣布把 27 個中國實體排除在「未經核實清單」之外，包括鋰電池材料製造商光華科技、傳感器製造商高華科技。這份名單限制相關公司採購美國技術的能力。

美國政府表示，這些公司在完成最終用途檢查後，從名單上除名。這些檢查讓商務部工業和安全局確定其「合法性和可靠性」。

原先在名單上的公司需要獲得額外許可證，才能向美國公司和組織採購產品。除了 20 多個中國實體外，其他實體分散在印尼、巴基斯坦、新加坡、土耳其和阿拉伯聯合大公國等國家。

雷蒙多預計本月晚些時候前往北京，顯示拜登政府持續努力緩解世界兩大經濟體關係緊張。

中方似乎也在努力緩解緊張局勢。據新華社報導，國務院總理李強周一對美中貿委會成立 50 周年訪華團表示，中美經濟互補性大於競爭性。

李強說，中國願與美國一起，共同維護國際貿易規則，保障全球供應鏈穩定。

雷蒙多將是自今年 6 月以來，繼國務卿布林肯、财政部長葉倫、氣候特使凱瑞之後，拜登政府第四位訪問中國的高層官員。到目前爲止，這些訪問未取得重大突破，但雙方都渴望將這次會談描述爲雙邊關係正面信號。