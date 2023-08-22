巴隆周刊：今天的中國不是1990年代的日本

中國最近公布的一系列表現低迷的經濟數據，引發這樣一個問題：這個世界第二大經濟體是否會像 20 世紀 90 年代的日本經濟那樣大幅降溫？

據《巴隆周刊》報導，中國目前面臨房地產市場陷入困境、疫情後經濟復甦乏力等挑戰，一些人猜測，中國經濟可能會重蹈日本經濟覆轍——迅速崛起後長期陷入停滯。

如今這類觀點迅速流行起來。彼得森國際經濟研究所（PIIE）所長 Adam Posen 本月為《外交事務》（Foreign Affairs）撰文，表示中國的「經濟奇蹟」已經結束。諾貝爾經濟學獎得主 Paul Krugman 本月為《紐約時報》撰文時也指出，中國經濟急劇減速，可能會比日本「失去的十年」帶來更大不穩定性。

然而，中國和日本不一樣。中國的人口比日本多得多，國民生活水準還沒達到發達國家的水準，因此中國擁有很大動力和空間再次成長。如果房地產市場復甦，消費者信心繼續恢復，中國經濟就會復甦。這可能需要政府和央行提出更多刺激措施。可以肯定的說，這些措施正在路上。

咨詢公司 Lauressa Advisory 合夥人 Nicholas Spiro 指出，拿中國和日本做比較「已經成了一個熱門話題，加劇了人們對中國經濟的擔憂，但這種比較毫無用處，而且相當有誤導性」。

中國和日本有一些明顯相似之處。首先，兩國都是亞洲經濟大國，在與西方國家貿易往來的推動下，經歷長期快速增長。

其次，當房地產泡沫變得太大之後，中國和日本的經濟成長都開始步履蹣跚，導致經濟從由出口驅動向消費驅動的轉變，變得更加複雜。

最後，中日兩國都存在勞動年齡人口減少、進而導致經濟成長速度放慢的問題。

沒有哪個國家希望重蹈日本覆轍。30 年前資產價格崩潰，再加上人口老齡化，導致日本經濟經歷幾十年低成長和通貨緊縮，直到現在才開始擺脫低迷。

中國最近公布的數據可以看出一些危險信號。6 月出口大幅下降，消費者物價指數（CPI）下降；7 月信貸增長遠低於預期；7 月工業數據和零售數據均不如預期；與此同時，國家統計局表示，從 8 月起暫停發布青年人等分年齡段的城鎮調查失業率。

Spiro 說：「中國正面臨一系列嚴峻挑戰，經濟進入艱難時刻。」

但這些問題並非無法解決，也不意味著中國經濟不可避免會重蹈日本經濟覆轍。野村經濟學家辜朝明指出，20 世紀 90 年代的日本經濟，遇到的問題屬於「資產負債表衰退」，即經濟中的負債太多，企業和家庭專注於償還債務，導致消費和投資大幅減少。

辜朝明說，中國經濟也可能面臨「資產負債表衰退」，但不會持續太久。日本的經濟問題帶來的一個教訓是，不要讓房地產行業「從懸崖上掉下來」，中國正在嘗試慢慢地「擠泡沫」，而不是讓泡沫破裂。要想做到這一點不容易，但並非不可能。

