〈台幣〉觀望氛圍籠罩 新台幣量縮震盪 貶值2.3分收31.965元

人民幣疲軟、市場關注全球央行年會談話，新台幣陷入量縮狹幅震盪。新台幣兌美元今 (21) 日貶值 2.3 分、收在 31.965 元，台北及元太外匯交易市場成交量合計 10.985 億美元。

台股開高走低，終場小漲 0.18 點收在 16381.49 點，外資從台股提款 35.86 億元，在匯市則呈現雙向操作，但因觀望全球央行年會聯準會主題鮑爾談話，市場交易量萎縮，缺乏量能拉抬，讓新台幣匯率呈現狹幅震盪。

新台幣兌美元今天開盤升值 1.7 分以 31.925 元開出後，早盤呈現偏升格局，帶動匯價升至 31.901 元，午盤後外資匯出使得匯價轉貶，低點下壓至 31.984 元，終場貶勢收斂收在 31.965 元。

主要亞幣部分，受中國房地產財務問題衝擊，拖累人民幣及離岸人民幣匯價連袂走貶，雙雙貶破 7.3 元價位；日元、韓元也同步貶值，新台幣受亞幣疲軟影響，今天也貶值作收。

外匯交易員表示，通膨升溫、美債殖利率攀升，加深市場對聯準會繼續升息的預期心理，提供美元一定支撐力道，美元指數持續站穩 103，非美貨幣貶值壓力未解。

此外，中國房地產財務危機也讓台股遭受波及，在經濟前景不明、聯準會向鷹派靠攏的因素影響下，新台幣短線趨貶整理，惟市場觀望氛圍壟罩，成交量能萎縮，預期新台幣短線將呈現狹幅震盪，升貶幅度不大。