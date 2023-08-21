鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至49.38元，預估目標價為956元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2023年EPS預估：中位數由49.38元上修至49.38元，其中最高估值60.22元，最低估值45.29元，預估目標價為956元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|60.22
|68.91
|78.76
|最低值
|45.29
|52.79
|65.11
|平均值
|50.48
|62.98
|72.33
|中位數
|49.38
|62.19
|72.55
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|29,486,000
|33,323,000
|33,728,000
|最低值
|23,691,030
|27,091,590
|31,226,830
|平均值
|25,112,550
|29,361,320
|32,183,370
|中位數
|24,333,000
|29,186,500
|31,952,830
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|58.7
|33.32
|26.41
|20.11
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,099,134
|21,391,917
|17,291,332
|15,088,872
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈台股盤後〉反彈百點後繼無力 量縮小漲0.18點收16381點
- 盤中速報 - 嘉澤(3533)急拉2.15%報803.0元，成交409張
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至49.71元，預估目標價為956元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)目標價調降至956元，幅度約3.77%
- 盤中速報 - 嘉澤(3533)股價大漲至785.0元，漲幅達7.09%
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。