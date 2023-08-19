中國三大交易所宣布 調降證券交易經手費

中國提出活躍資本市場「一攬子」措施，其中一大舉措是降低交易成本，上海、深圳及北京三大交易所自 8 月 28 日起進一步降低證券交易經手費。

據《第一財經》報導，證監會的公告顯示，滬深交易所把 A 股、B 股證券交易經手費從按成交金額的 0.00487% 雙向收取下調為按成交金額的 0.00341% 雙向收取，降幅達 30%。

北交所在去年 12 月調降證券交易經手費 50% 的基礎上，再次把證券交易經手費標準降低 50%，由按成交金額的 0.025% 雙邊收取調低至按成交金額的 0.0125% 雙邊收取。

另據上交所公告，自 8 月 28 日起，將存托憑證交易經手費標準由原按成交金額的 0.00487% 雙向收取，下調至按成交金額的 0.00341% 雙向收取；大宗交易經手費收費標準仍執行下浮 30% 優惠，即按成交金額的 0.002387% 雙向收取。

上交所表示，本次股票經手費收費標準調整是在 2015 年的基礎上再次調降，也是在 2023 年降費方案的基礎上，進一步貫徹落實國務院決策的重要舉措，有利於降低資本市場投資人的成本，激發市場活力。以去年全年成交額估算，預估每年向市場讓利約人民幣 28 億元。

2012 年至今，上交所 A 股經手費收費標準歷經三次調整，累計下調 55.73%。2012 年 6 月 1 日起由按成交金額的 0.11‰雙向收取調整為按成交金額的 0.087‰雙向收取，降幅 20.91%。同年從 9 月 1 日起再次降低為按成交金額的 0.0696‰雙向收取，降幅 20%；2015 年為穩定股票市場，從 8 月 1 日起更進一步降低為按成交金額的 0.0487‰雙向收取，降幅 30%。同年 B 股經手費收費標準由按成交金額的 0.26‰雙向收取調整為與 A 股經手費一致（0.0487‰雙向），降幅達 81.27%。

深交所也表示，這次調降股票交易經手費，是在 2015 年下調股票交易經手費的基礎上再次調降。近年來，深交所多次提出降費措施，增強降費力道，擴大惠及範圍，提振市場信心。