〈貴金屬盤後〉10日來首次收高 6年來最長跌勢止步 焦點轉向下周全球央行年會

黃金期貨價格周五 (18 日) 上漲，為 10 個交易日來首次收高，結束 6 年多來最長單日下跌走勢。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 1.30 美元或近 0.1%，報每盎司 1916.50 美元。

根據道瓊市場數據，經歷 9 日跌勢後，交易最活躍的黃金期貨價格本周下跌近 1.6%。

截至周四，黃金連跌 9 日，為 2017 年 3 月以來最長連續跌勢，係因美國公債殖利率突破上行，10 年期公債殖利率本周初升至 4.25% 上方，創 15 年高點。美元也隨之上漲，ICE 美元指數本周上升 0.5%，8 月迄今約莫 1.5% 升幅。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，對於黃金而言，對於黃金而言，空頭顯然正在醞釀之中，如果基本面力量正確，空頭可能進一步佔據主導地位。

美國經濟數據強勁，令市場更加預期聯準會 (Fed) 可能「更長時間」維持較高利率，推動公債殖利率上升和美元走強，成為金價下跌的主要原因。因為公債殖利率上升和美元走強不利於非孳息且美元計價的黃金期貨價格。

德國商銀大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 周五報告指出，近期美國公債殖利率再度上升抑制了投資者的興趣，無論是偏短期導向的投機性金融投資者還是 ETF 投資者。「在這種環境下，亞洲的實物需求幾乎沒影響力，中國的黃金進口也不太可能影響金價。」她說。

市場焦點將轉向下周在懷俄明州 Jackson Hole 舉行的全球央行年會，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 預計屆時將在該會上發表演說，討論美國貨幣政策。

Otunuga 表示，該會議意義重大，因為央行行長和金融重量級人物齊聚一堂，以解決影響全世界的緊迫經濟問題。「考量該聚會可能提出有關美 Fed 利率立場的重要見解，黃金屆時可能震盪起伏。」

德國商銀 Lambrecht 認為，如果鮑爾暗示可能再升息，黃金價格可能再下跌一些，但他認為鮑爾不會做出行動的承諾。

德國商銀認為，美國政策利率已經見頂，「只要有明確跡象顯示市場接受此點，就將為黃金價格的復甦奠定基礎。」

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