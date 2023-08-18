〈貴金屬盤後〉公債殖利率升、美元漲 黃金連9日下跌

黃金期貨價格周四 (17 日) 收低，連續第九個交易日下跌，創 2017 年以來日線下滑最久的跌勢，係因全球公債殖利率上升和美元整體走強令黃金承壓。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 13.10 美元或 0.7%，報每盎司 1915.20 美元。

根據道瓊市場數據，此 9 日跌勢為 2017 年 3 月 10 日以後的最漫長跌勢。

Altavest 管理合夥人 Michael Armbruster 表示，黃金近期跌勢與長期公債殖利率上升息息相關，且美元走強也是一大阻力。

10 年期公債殖利率飆升至 4.3% 以上，達 2008 年全球金融危機以來的最高水準。OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 認為，Fed 7 月會議記錄內的鷹派言論已推升全球債券殖利率至 15 年來的最高水準。

Moya 指出，會議記錄顯示出的鷹派觀點引發全球債券市場拋售，令黃金價格正試圖復甦。「越來越多人認為通膨不會快速消失，因此公債殖利率過高。」

City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 解釋，當公債殖利率上升，持有包括黃金和白銀在內的低息或零息資產的機會成本就會上升。

「最重要的一點，市場對中國的需求感到擔憂，因為中國的經濟顯然處於停滯狀態。」他說。當中國經濟表現不佳時，往往會負面衝擊黃金需求。

與此同時，ICE 美元指數周四小跌至 103.39，但本周迄今仍上漲 0.5%。

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