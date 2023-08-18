〈能源盤後〉美元回落 經濟軟著陸的信心增強 原油4日來首見收高

原油期貨價格周四 (17 日) 上漲，令連 3 日的跌勢止步。先前因中國需求前景疲軟、美國公債殖利率上升和美元走強，原油價格已連續 3 日收低。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.01 美元或 1.3%，收每桶 80.39 美元。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 67 美分或 0.8%，報每桶 84.12 美元。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 2.82 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.4%，收每加侖 3.09 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 3 美分或 1.1%，收每百萬 Btu 2.62 美元。

市場驅動力

WTI 原油價格上周登上今年以來最高，但在經歷連 7 周漲勢後，原油價格已見回落。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，交易員對「經濟軟著陸 / 不著陸」的情景信心增強，令上周油價刷新今年高點，而能源資訊局 (EIA) 公布的每周數據顯示消費者需求指標反彈，支撐了此一說法。

美國經濟數據火熱，推動美國公債殖利率飆升，10 年期公債殖利率創下 2008 年以來的最高水準。

Richey 表示，公債殖利率上升係反映「長期較高的 Fed 政策利率環境」，因該環境只會進一步抑制經濟增長，並對未來幾月和幾季的石油需求產生負面影響。

「然而，對石油來說，本周的消息不太鼓舞人心，且中國房地產行業與更廣泛的中國經濟升起新擔憂情緒，對經濟增長的樂觀情緒潑一盆冷水。」

「上半周國內外經濟數據不佳，進一步打壓石油和成品油。Fed 政策預期溫和轉鷹，加劇市場對緊縮政策將抑制經濟增長並陷入經濟衰退的擔憂。從需求角度來看，這絕對不利於石油和成品油。」

美元近期反彈，ICE 美元指數過去 5 天上漲近 1%，但周四回落，此前公布 7 月領先經濟指數下降 0.4%，連續第 16 個月下降。美元走強不利以美元計價的大宗商品價格。

Richey 表示，若要石油重現夏季漲勢並突破今年新高，就必須看到可衡量的證據，表明 Fed 在實現軟著陸方面取得進展，以及海外經濟開始趨於穩定，尤其是中國經濟。否則上周的反彈最終只會是一次虛假的上行突破，油價仍可能回落至今年熟悉的交易區間 67 至 83 美元。

與此同時，EIA 周四公布，上周 (8/11 止) 美國天然氣庫存增加 350 億立方英呎，符合 S&P Global Commodity Insights 調查的分析師預期。