鉅亨速報 - Factset 最新調查：大學光(3218-TW)EPS預估上修至13.85元，預估目標價為465元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對大學光(3218-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.71元上修至13.85元，其中最高估值14.35元，最低估值13.41元，預估目標價為465元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.35
|17.73
|23.31
|最低值
|13.41
|15.37
|19.72
|平均值
|13.84
|16.79
|21.43
|中位數
|13.85
|17.18
|21.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4,375,000
|5,458,000
|6,800,000
|最低值
|4,171,000
|4,804,000
|6,036,890
|平均值
|4,322,270
|5,205,820
|6,302,880
|中位數
|4,339,000
|5,188,850
|6,071,760
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.64
|7.82
|6.35
|3.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,494,057
|2,631,801
|2,053,141
|1,418,979
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3218/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。