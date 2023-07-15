鉅亨速報 - Factset 最新調查：大學光(3218-TW)EPS預估上修至13.77元，預估目標價為460元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對大學光(3218-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.7元上修至13.77元，其中最高估值14.6元，最低估值13.39元，預估目標價為460元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.6
|17.86
|23.31
|最低值
|13.39
|15.37
|19.72
|平均值
|13.81
|17.01
|21.12
|中位數
|13.77
|17.24
|20.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4,548,000
|5,458,000
|6,800,000
|最低值
|4,321,490
|5,040,000
|6,071,760
|平均值
|4,388,510
|5,304,180
|6,361,640
|中位數
|4,355,000
|5,359,100
|6,213,170
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.64
|7.82
|6.35
|3.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,494,057
|2,631,801
|2,053,141
|1,418,979
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3218/financials/ratios
最新相關新聞
- 盤中速報 - 大學光(3218)急拉2.01%報431.0元，成交58張
- 盤中速報 - 大學光(3218)急跌-2.2%報401.0元，成交57張
- 盤中速報 - 大學光(3218)急拉2.04%報426.0元，成交299張
- 盤中速報 - 大學光(3218)急拉2.0%報407.0元，成交69張
- 〈台股盤中〉暌違近1個月站上15800點關卡 漲停超過10家
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。