航運漲，廣達、緯創大跌，十字路口如何抉擇！？

今天台股資金流向航運類股，散裝航運新興 (2605-TW)、裕民 (2606-TW)、中航 (2612-TW)、台船 (2617-TW)、慧洋 (2637-TW)、四維航 (5608-TW) 漲停板。貨櫃海運長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)、台驊投控 (2636-TW) 皆收紅盤。廣達 (2382-TW) 大跌 6%，緯創 (3231-TW) 大跌 6.5%，仁寶 (2324-TW) 也大跌 6%。我認為廣達、緯創、仁寶攻過波段高點之後，遇到震盪回測，是很正常休息的走勢，若直直往上攻反而沒機會創造好買點。

我們找題材和強勢股操作，一樣要尊重技術面原則，也就是找上檔壓力小，且處在多頭向上趨勢中，走勢已經過盤整沉澱。這樣的股票呈現在股價走勢就是站在所有均線之上，就叫做均線糾結，AI 類股裡今天跌比較少的都是這些股票居多，這些股票也將是後面準備要漲的標的。

若是廣達跟緯創要選一檔，我之前就說過，要選廣達，因為廣達會比較強勢。呈現在股價走勢，廣達表現出來的是創波段新高後的回測，但是緯創上方還有月線反壓，華碩 (2357-TW) 也是跟廣達一樣為創波段新高回檔。仁寶跟廣達一樣也是創波段新高後的回測，而像神達 (3706-TW)、英業達 (2356-TW) 上面都還有月線反壓還沒消化。

結論，廣達、仁寶、華碩可以優先找買點，至於像緯創、神達、英業達可以待成功消化所有均線賣壓，並呈現均線糾結時，就會是勝算較大的進場買點。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師 https://lin.ee/6rOzncL

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