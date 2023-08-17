〈貴金屬盤後〉公債殖利率升、美元漲 黃金連跌8日 逾6年來最長跌勢

黃金期貨價格周三 (16 日) 連續第八個交易日下跌，係因美國公債殖利率上升和美元上漲令金價承壓。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 6.90 美元或 0.4%，報每盎司 1928.30 美元，為 7 月 6 日以來最低收盤價。

根據道瓊市場數據，此波是黃金於 2017 年 3 月 10 日止連跌 9 日以來最長跌勢。

基準的美國 10 年期公債殖利率自本周初達 2008 年以來最高水準後又小幅上升 3 個基點至 4.25%，而對政策較敏感的 2 年期公債殖利率上升 2 個基點至 4.97%。

美國聯準會 (Fed) 7 月會議記錄顯示，大多數官員認為有必要進一步收緊貨幣政策以降低通膨，因為他們仍看到通膨存在「重大上行風險」。

美國經濟成長高於預期，加上先前原油價格上漲，令市場擔憂通膨再次增速，迫使 Fed 和其他央行持續升息，從而打壓黃金價格。

XM 資深分析師 Marios Hadjikyriacos 指出，在大宗商品領域，本月黃金一路走低，陷入短期下降趨勢線下方，因為實際收益率的強勁上升以及美元復甦，削弱黃金吸引力。

「儘管實際收益率大幅飆升，但金價距離歷史高點僅 8.5%，雖然令人鼓舞，但也同樣難以想像，在沒有經濟衰退的情況下，金價要如何再回彈上漲。」Hadjikyriacos 說。

ICE 美元指數周三上升 0.1% 至 103.30。

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