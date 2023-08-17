普發現金領到10月底為止 還有47萬人沒領6000元

全民普發現金 6000 元領取期限將在 10 月 31 日截止，根據財政部國庫署統計，截至今 (17) 日為止已有 2307 萬人領取，約有 98% 民眾完成領取，估算約還有 47 萬人還沒領取。

根據國庫署統計，已完成領取的 2307 萬人中，約 425 萬人選擇直接入帳、934 萬人選擇登記入帳、552 萬人則用 ATM 提領、390 萬人則透過郵局領取普發現金。另有 3085 人士以造冊方式發放。

國庫署提醒，今年 9 月底前出生嬰兒，領取期限同樣到 10 月底止，民眾儘速完成出生登記取得國內戶籍後於期限內領取。

此外，9 月底前出生嬰兒應由父母或監護人代領，如果打算採登記入帳或 ATM 領現，應先領有嬰兒之健保卡，並使用父母或監護人的帳號或提款卡領取。

國庫署說，如果採郵局領現方式，已領有健保卡之嬰兒，請代領人務必攜帶嬰兒之健保卡，若嬰兒尚未領有健保卡，得以戶口名簿正本或戶籍謄本正本作為嬰兒身分證明文件；代領人除攜帶嬰兒之身分證明文件外，也要攜帶代領人身分證或居留證或健保卡等具照片之身分證明文件。

國庫署表示，尚未領取民眾，建議使用登記入帳作業，省時省力，免排隊，另民眾可至全國指定金融機構貼有「全民共享普發現金」識別標誌的 ATM 操作領現或至郵局臨櫃領現。