擴廠南下，股價北上：方向正確的極強勢股

本週盤面超級強勢股 - 3715 定穎，筆者今年 Q2 指出值得關注車用板時有一併提及，這週在 8/15 召開法說會釋利多，以及族群性轉強帶動下，股價連續拉高強漲，三個交易日漲幅近 28%。

定穎是以車用板為主的 PCB 廠，車用比重大約占 7 成，顯示面板 + 儲存式裝置約占 2 成，剩餘 1 成以網通、消費性、電腦週邊相關商品組成。

受到全球景氣不振影響，其季營收幾乎從 2021 年 Q4 以來連續下滑，今年上半年營收約年減 4.4%；對於全年展望，經營層指出下半年看法約與上半年持平或小幅成長，全年營收則是持平或小幅衰退。顯示目前在營收表現上仍處於營運平淡，緩步回升的階段。

而獲利部分，因為產品組合優化，以及黃石二廠高規格自動化與智能化投入生產，從去年 Q4 以來即從約 16.5%~17.5% 毛利率區間向上跳到 19.5%~20% 的程度；因此在產品組合優化、高階新產品陸續量產下，即便營收表現平淡，全年獲利仍可成長。

對於明年展望，則是因預期整體景氣尚未完全復甦，不易出現強勁成長表現，但高階智慧車載及 AI 相關產品的技術能力和優勢會逐漸發酵，因此定穎對營收及獲利率都樂觀看待。

而基本面上獲利好轉，以及產品組合持續優化，搭配潛在的 AI 題材，其實已有不錯的股價激勵效應，但筆者判斷應不足以吸引市場如此強勁追價買盤，因此目前不少 PCB 廠正執行的南向政策為重點利多方向。

本次法說會指出，定穎泰國廠預計在 2024 年第四季量產，且在法說會後兩天動土，其泰國新廠為自動化的智慧工廠，生產高階多層板及 HDI，並應用於伺服器、網通、儲存裝置及汽車。

雖然泰國廠要等到 2025 年才會貢獻營收，但正因為這是件正在發生且持續進行的南向趨勢，筆者認為是激勵股價的原因之一。

不少 PCB 廠本就在東南亞設廠，而近年在多國政府衝擊及角力不斷，不僅是企業本身需要考量地緣政治風險，客戶也會希望拉貨的廠商能分散生產基本以防部分產地被限制出口，因此越來越多 PCB 相關廠商前往泰國設廠；現在除了部分本就在泰國設廠的競國、敬鵬等企業外，過去我們談論 PCB 廠大多有提過的欣興、華通、臻鼎 - KY，以及銅箔基板廠等，都在執行這項南向發展對策。

而受惠或正在執行此趨勢的上市櫃企業，近期不乏因為營收財報陸續公布利多而帶動股價走強，或同步於今日向上攻擊，比如金像電、聯茂、群翊、志超等。

因此同步受惠正確的擴產方向、產業應用持續切入高成長且具題材的趨勢、以及股價突破前高的追漲買盤動能，短期沿短均線操作及中長線等待回檔布局皆是可留意方向。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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