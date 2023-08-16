〈貴金屬盤後〉公債殖利率上升 黃金持續下陷1個月低點

黃金期貨價格周二 (15 日) 進一步下跌，再收一個多月來最低點，係因官方數據顯示美國 7 月零售銷售激增後，公債殖利率和美元上升。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 8.80 美元或 0.5%，報每盎司 1935.20 美元。

根據 FactSet ，此為黃金 7 月 10 日收於 1931 美元以來的最低收盤價。

美國 7 月零售銷售月增 0.7%，達到 6964 億美元，遠超預期的 0.4% 升幅和修正後前值 0.3%，創 6 個月來最大增幅，主要是受亞馬遜 Prime Day 的影響。該消息公布後，黃金擴大早盤跌勢進一步收低。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 指出，自 7 月中旬以來，黃金一直在穩步下跌，隨著美元回漲，看跌趨勢似乎還沒有完全結束。

過去一個月美元走強，全球債券收益率上升，黃金遭受重創。10 年期公債殖利率周二上升 4 個基點至 4.229%，達 11 月以來最高盤中水準，ICE 美元指數下降 0.1 % 至 103.13。

FxPro 高級市場分析師 Alex Kuptsikevich 指出，美元指數已升至 200 日移動均線，這是長期趨勢指標。「若在 103.2 上方盤整的進一步增長將表明下降趨勢已被打破，未來幾個月邁向 105.3-107.5 區間的增長動力將出現。」

然而，Kuptsikevich 表示，在確認上行逆轉之前，押注美元進一步走強似乎還太早，因為未來幾日美元將確定是否會打破近一年的下跌趨勢，還是留在其框架內。

因此周三將公布的聯準會 (Fed) 上一回會議記錄十分重要，可提供判斷走勢的重要線索，且下周末的 Fed 傑克遜霍爾 (Jackson Hole) 研討會期間更可能會確定美元走勢。

美元走強會讓美元計價的黃金對使用其他貨幣的買家來說更加昂貴；公債殖利率上升則提高債券相對於貴金屬的投資吸引力，因為黃金不會孳息。

其他消息方面，中國發布的 7 月零售銷售和工業生產數據更加疲軟，且失業率攀升。隨後人行意外降息，將 1 年期中期借貸便利 (MLF) 利率下調 15 個基點，7 天期逆回購利率調降 10 個基點，明確釋放出加大貨幣政策刺激力度的信號，以提振經濟和市場信心。

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