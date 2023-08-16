旅運需求暢旺 台灣高鐵8月周末再增12個班次

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (16) 日指出，由於旅運需求暢旺，估 8 月中下旬周末的旅運人潮將持續增加，經檢視列車運用狀況後，將於 8/18 至 8/20 及 8/25 至 8/27 兩個周末，各增開 6 班次列車 (南下 3 班、北上 3 班)，總計兩周末共增開 12 班次，並將視自由座人潮狀況，機動增開全車自由座(商務車廂除外) 的臨時加班車。

本次高鐵分別於周五下午增開 1 班次南下列車，周六上午和中午增開 2 班次南下列車，周日中午和夜間增開 3 班次北上列車。

另一方面，看準國人出國旅遊熱潮，台灣高鐵也積極推動高鐵航空聯票優惠產品，合作航空業者有華航 (2610-TW)、華信、長榮航 (2618-TW)、立榮、星宇 (2646-TW)，以及東方航空、上海航空等指定航線，加購高鐵車票即享標準車廂全票 8 折、商務車廂全票 85 折優惠。

台灣高鐵說明，高鐵航空聯票自 2009 年推出以來，累計至今已有超過 130 萬人次搭乘高鐵轉往機場，而上半年出國旅客回升至 490 萬餘人次，有助持續帶動聯票買氣。

台灣高鐵 7 月合併營收近 40.7 億元，月增 1.26%，年增 36.07%，創同期新高，累計前 7 月合併營收 285.27 億元，年增 52.99%，已超越疫前水準；而上半年稅後純益 37.54 億元，每股純益 (EPS)0.67 元。