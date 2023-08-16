【量大強漲股整理】AI股全面性的反攻，有機會延續買盤向上?鑽石股，該鎖定誰?

美國 7 月零售銷售月增 0.7% 遠超預期，淡化經濟衰退，加上惠譽警告可能下調美國數十家銀行的評級，中國經濟狀況引發擔憂，台股出現大幅振盪走勢，終場下跌 8.02 點，收在 16446.78 點，成交量為 3274.01 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 163.81 億元；自營商同步賣超 21.62 億元，投信不離不棄買超 61.62 億元，為連 10 買；三大法人合計賣超 123.8 億元。

台股早盤一度跌逾百點，低見 16304 點，主要賣壓在權值股 (2330-TW) 台積電 、(2317-TW)鴻海下跌的影響，加上，今日適逢台指期結算，外資雖於大舉回補空單，但見 (2330-TW) 台積電，尾盤強拉，以及 AI 股回神，大盤站回 16400 點關卡，在半年線關鍵支撐三天不破，而且有兩天留下長下影線，代表低檔買盤強勁 ，量能維持在 3000 億附近是好事，融資陸續減肥百億元，投信連續買超 10 天，合計 307 億元；有如我說的，台股基本面沒有太大問題下，只要投信繼續買，就是看好台股 Q3 後勢，走出【先蹲後跳格局】。

個股方面，資金集中在散熱、AI 個股，券資比過高 + 納入 MSCI 雙題材的 (2421-TW) 建準，不顧大盤下跌，強拉漲停；而這檔股票，無論是在我 8/12 短影音預告，或是在昨天 LINE@、TG 中預告，券資比衝破六成，將醞釀軋空機會!

昨天帶領會員【彎腰撿鑽石】進場，今天就立馬漲停，更驗證我們的選股實力!

在我們進場後，投信更是連二日買超 + 4170 張，持續為我們會員抬轎，目前券資比已經來到 + 63%，將有機會延續下去醞釀軋空行情，拭目以待!

NVIDIA 輝達逆勢收紅，帶動台股 AI 概念股止穩強攻，8/23 輝達法說會，(2382-TW)廣達、(2383-TW)台光電、(8210-TW)勤誠，穩居紅盤上，(3231-TW)緯創，土洋對作，投信大筆出手，拉出漲停，而 (3231-TW) 緯創，更是直噴漲停!

到底這些 AI 股，加碼點浮現了嗎? 影片中告訴你!

下一檔可留意的【鑽石股】又在哪邊呢?

都在影片中分享 https://youtu.be/XM4eA5DzgH4



8/16 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(3051-TW) 力特

(2421-TW) 建準

(3043-TW) 科風

(3231-TW) 緯創

(9929-TW) 秋雨

(2382-TW) 廣達

(8210-TW) 勤誠

(3715-TW) 定穎投控

(2376-TW) 技嘉

(2329-TW) 華泰

(2415-TW) 錩新

(2368-TW) 金像電

8/16 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(3548-TW) 兆利

(3693-TW) 營邦

(3689-TW) 湧德

(3306-TW) 鼎天

(8050-TW) 廣積

(6664-TW) 群翊

(8027-TW) 鈦昇

(4979-TW) 華星光

(6274-TW) 台燿

(8358-TW) 金居

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