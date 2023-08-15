國銀海外市場上半年獲利424億元創新高 新南向貢獻近3成

金管會今 (15) 日公布今 (2023) 年上半年國銀海外據點獲利，合計共賺進 424 億元，創歷史新高，比去 (2022) 年同期成長 37.4%；以地點來看，新南向貢獻獲利 121.9 億元，貢獻比將近 3 成。

根據金管會公布數據，國銀在新南向市場獲利進帳 121.9 億元，較去年同期增加 4 成，獲利比重在整體海外市場中占比約 28.75%。

金管會表示，今年上半年國銀在亞洲市場獲利 369.8 億元居冠，美洲市場合計獲利 53.5 億元，相較於亞洲、美洲獲利亮眼，中國上半年獲利則不到 19.9 億元，金額為史上同期新低，並較去年同期衰退 31.7%。

進一步看單一市場獲利表現，上半年仍以香港居冠合計獲利共 228.1 億元、年增幅 15%，第二名則是新加坡 58.9 億元，較去年同期大增 1.68 倍，第三名則是美國，合計上半年獲利共 54.6 億元，較去年同期增加 15%。

整體而言，國銀海外市場獲利結構，從過去的西進為主，轉為由南向市場稱霸。銀行局官員分析，新南向國家資金需求旺盛，在聯貸案挹注下帶動獲利成長，而中國部分則是因存款以美元為主，升息使得存款成本增加，加上中國降息影響，導致獲利縮水。