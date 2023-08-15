高階IT追貨+車用能見度高 元山全年營收拚小幅成長

散熱風扇廠元山 (6275-TW) 今 (15) 日召開法說，總經理劉賢文表示，在缺料緩解下，高階 IT 產品客戶急追貨、汽車電子客戶能見度看到明、後年，產能已達滿載。法人預期，下半年營收優於上半年，全年拚小幅成長。

高階 IT 領域方面，劉賢文指出，目前出貨狀況下半年比上半年好，美國大型客戶雖然沒有兩年前成長性高，但仍維持正向發展。

外界也關注伺服器展望，劉賢文說，目前 IT / 網通營收比重約 30%，伺服器僅占 10% 左右，主要是參與美系客戶的客製化產品，提供風扇、模組、散熱片等給系統供應商。

另外，看好高階、多工運算帶動更多散熱片、水冷等，元山主要聚焦在此領域的散熱解決方案，預期未來會有更多客製化產品。

汽車電子方面，劉賢文說，歐系品牌客戶出貨較為穩定，部分訂單能見度可以看到 2025 年，不過中國客戶能見度不高，原因在於中國品牌廠為提升競爭力，縮短研發與生產時間，因此會有急單。

法人估，元山 MCU 缺料狀況已在本季初獲得改善，客戶展開追貨帶動生產效率提升，年底前產能都是滿載，下半年毛利率可望維持 18% 之上，全年營收估年增個位數。

元山高雄營運總部預計明年第四季開始進駐設備、試產，預計初期月產能約 50 萬台，後續將逐步擴大至 120 萬台。