Gogolook估今年營收至少增60% 2年內達成長期損平

信任科技服務商 Gogolook(走著瞧 - 創)( 6902-TW) 今 (15) 日召開第二季法說會時指出，隨著擴張海外市場和多元產品策略發酵，有望持續帶動今年營收成長，預期全年營收成長率將不低於去年表現，即至少有 60% 以上的成長率，並期望，未來 24 個月內達成長期損益平衡。

Gogolook 指出，由於上半年營運優於預期，下半年預計將增加在人才與海外市場的投資。

就區域別來看，Gogolook 於台灣市場將著重多元產品，提升 ARPU(每用戶平均收入) 和獲利，而在海外市場，將有較多與政府和大型企業的合作展開。

Gogolook 共同創辦人暨董事長鄭勝丰進一步指出，今、明兩年的業績能見度高，下半年將更積極拓展 Whoscall 海外市場，而袋鼠金融上半年受惠疫情解封後信用卡辦理商機，預期下半年逐漸回歸常態。

對於企業端服務，Gogolook 正針對企業客戶的需求重新部署，將更多防詐應用場景整合入既有服務當中，儘管目前占比仍不高，期下半年可獲得初步成果。

Gogolook 目標，藉維持出色的投資效率，追求持續且可獲利的成長，期望未來 24 個月內達成長期損平。

Gogolook 第二季稅後純益 1076 萬元，每股純益 (EPS) 為 0.35 元，大幅優於去年同期每股虧損 0.66 元；上半年稅後純益 1268 萬元，EPS 0.41 元，是公司成立以來首度連續兩季獲利。而 Gogolook 前 7 月累計營收為 4.29 億元，年增 97%，已超越去年全年。