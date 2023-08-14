軒郁Q2純益創5年新高 上半年EPS 6.18元

美容保養品牌商軒郁 (6703-TW) 今 (14) 日公告財報，第二季稅後純益 9525 萬元，創 5 年來新高，季增 29.1%、年增 276.43%，每股純益 3.48 元；上半年純益 1.69 億元，年增 179.96%，每股純益 6.18 元。

軒郁第二季營收 6.55 億元，季增 28.92%、年增 60.43%；毛利率 66.59%，季減 2.28 個百分點、年增 5.87 個百分點；營益率 17.82%，季增 0.29 個百分點、年增 7.35 個百分點。

上半年營收 11.64 億元，年增 59.56%；毛利率 67.59%，年增 3.87 個百分點；營益率 17.7%，年增 6.26 個百分點。

軒郁表示，公司歷經三年疫情的轉型，過去營收來源以面膜為主，現在已是美容、保健各半的多品牌生技集團，隨著加入阿原，將透過技術合作，資源整合，形成互補，同時結合集團資源將線上線下整合，一起打造綠色產品生態鏈。

軒郁表示，今年技術研發大有斬獲，美容保養方面取得四項全新發明專利，將為旗下美容品牌注入新活力；另外生技保健部分，旗下新普利未來生技中心研發多年具減少心肌細胞凋亡之專利乳酸菌取得國際發明獎之 5 面金牌、3 項特別獎，未來公司將此專利發明商品化，為集團提供全新成長動能。