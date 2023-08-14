外資賣超華航2.7萬張 敲進群創、仁寶逾萬張

外資賣超華航2.7萬張 敲進群創、仁寶逾萬張（圖：鉅亨網資料照）
外資賣超華航2.7萬張 敲進群創、仁寶逾萬張（圖：鉅亨網資料照）

台股今 (14) 日賣壓沉重，終場大跌 207.59 點，一舉回測半年線支撐，下探兩個半月低點，三大法人賣超 231.22 億元，外資大賣 191 億元，其中賣超華航 2.7 萬張、元大台灣 50 1.8 萬張，買超群創 1.7 萬張、仁寶 1.28 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 191 億元，自營商同步提款 101 億元，為連 10 賣，投信不離棄買超 60.78 億元，為連 8 買；期貨方面，外資加碼 9218 口空單，淨空單達 1.12 萬口，投信加碼多單 312 口，淨多單 1034 口，自營商回補空單 3004 口，淨空單 1869 口。

外資買超方面，今買超群創 1.73 萬張，仁寶 1.28 萬張，推動股價上漲 6.5%，緯創 9563 張，大亞 8473 張、台玻 5852 張，ETF 方面，買超富邦越南 9934 張、富邦恆生國企正 2 6007 張。

賣超方面，外資賣超國泰永續高股息達 3.54 萬張，華航 2.7 萬張，元大台灣 50 1.8 萬張，開發金、新光金皆超過 1.7 萬張，其他賣超破萬張標的依序為臺企銀、富邦特選高股息 30、中鋼、復華台灣科技優息、永豐金、中環、玉山金。

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