外資賣超華航2.7萬張 敲進群創、仁寶逾萬張

台股今 (14) 日賣壓沉重，終場大跌 207.59 點，一舉回測半年線支撐，下探兩個半月低點，三大法人賣超 231.22 億元，外資大賣 191 億元，其中賣超華航 2.7 萬張、元大台灣 50 1.8 萬張，買超群創 1.7 萬張、仁寶 1.28 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 191 億元，自營商同步提款 101 億元，為連 10 賣，投信不離棄買超 60.78 億元，為連 8 買；期貨方面，外資加碼 9218 口空單，淨空單達 1.12 萬口，投信加碼多單 312 口，淨多單 1034 口，自營商回補空單 3004 口，淨空單 1869 口。

外資買超方面，今買超群創 1.73 萬張，仁寶 1.28 萬張，推動股價上漲 6.5%，緯創 9563 張，大亞 8473 張、台玻 5852 張，ETF 方面，買超富邦越南 9934 張、富邦恆生國企正 2 6007 張。

賣超方面，外資賣超國泰永續高股息達 3.54 萬張，華航 2.7 萬張，元大台灣 50 1.8 萬張，開發金、新光金皆超過 1.7 萬張，其他賣超破萬張標的依序為臺企銀、富邦特選高股息 30、中鋼、復華台灣科技優息、永豐金、中環、玉山金。