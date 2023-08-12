鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估下修至10.23元，預估目標價為312.5元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.35元下修至10.23元，其中最高估值11.67元，最低估值8.83元，預估目標價為312.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11.67
|17.57
|22.35
|最低值
|8.83
|11.8
|18.41
|平均值
|10.08
|14.52
|20.44
|中位數
|10.23
|14.28
|20.55
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|135,935,000
|185,559,000
|230,199,000
|最低值
|114,674,000
|127,464,000
|167,465,000
|平均值
|120,701,390
|143,511,040
|195,715,520
|中位數
|117,603,000
|133,328,000
|189,482,550
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.29
|21.01
|6.88
|3.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|107,263,644
|121,905,357
|84,602,841
|61,781,254
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。