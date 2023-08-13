無懼股市震盪 9投信定期定額單月金流逾31億元

因應股市震盪，部分投資人會以定期定額方式攤平投資成本。根據投信投顧公會統計，目前 38 家投信業者每月平均定期定額扣款金額共 36.22 億元，其中每月定時定額破億元則有 9 家，9 家業者每月平均定時定額金流約 31.2 億元，占整體定期定額資金的 86%。

統計目前每月定時定額金額超過億元的業者包含：保德信、統一、國泰、群益、復華、摩根、安聯、元大、野村等 9 家業者，這些投信共同特色在於，旗下基金涵蓋台股及海外股票基金，在這波 AI 題材帶動下，挹注定期定額的資金規模表現。

PGIM 保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，台股今年來漲幅近 2 成多，台股基金操盤手配合類股輪動靈活操作，在兼顧大型股與中小型股，以及電子、金融、傳產不同步調的成長機會之下，讓不少基金繳出好成績。

孫傳恕認為，儘管近期 AI 概念股失色，但看好 ChatGPT 透過生成式 AI 技術加速滲透至日常應用，長線成長值得期待。

根據研調機構預測，AI 晶片今年的需求將較 2022 年成長 12.5 倍，年均複合率近 3 成之多，直接推升 AI 相關應用軟體需求，而台廠在 AI 的上中下游供應鏈完整，可望皆直接或間接受惠。

野村投信則認為，隨著升息近尾聲，加上製造業景氣回溫，AI 維持走升趨勢不變，股市震盪反而提供很好進場布局的機會。

野村投信認為，受財報密集公布期間影響，台股波動較為劇烈，具有題材性的族群表現較活發，包括 AI 相關受惠股、強靭電網、超導體概念股。

整體而言，今 (2023) 年電子下游庫存去化良好，但半導體上游因為較慢開始清庫存，庫存去化最慢今年第 3 季甚至第 4 季可望告一段落，預料將挹注 2024 年營運成長，AI 長線利多可期。

