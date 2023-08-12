鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至1.75元，預估目標價為72元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南亞(1303-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.87元下修至1.75元，其中最高估值3.66元，最低估值0.55元，預估目標價為72元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3.66
|4.78
|5.53
|最低值
|0.55
|2.22
|3.68
|平均值
|1.76
|3.28
|4.71
|中位數
|1.75
|3.28
|4.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|362,286,970
|369,532,710
|378,200,250
|最低值
|264,264,000
|295,571,000
|315,395,000
|平均值
|297,961,030
|326,812,770
|349,223,400
|中位數
|281,845,500
|324,783,930
|346,145,700
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.05
|10.25
|3.24
|2.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|355,183,300
|411,670,391
|273,353,806
|286,303,059
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈台塑四寶業績發表〉中國推刺激政策需求回溫 三寶看好Q3優於Q2
- 〈台塑四寶業績發表〉集團7月營收1183億元 接單增三寶均較前月回溫
- 投資礦源 台塑四寶將增資台塑資源32億元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估上修至1.91元，預估目標價為72元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)目標價調降至72元，幅度約3.36%
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。