鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至8.9元，預估目標價為202元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美利達(9914-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.76元上修至8.9元，其中最高估值12.44元，最低估值6.55元，預估目標價為202元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12.44
|13.43
|13.84
|最低值
|6.55
|7.96
|10.85
|平均值
|9.07
|11.34
|12.84
|中位數
|8.9
|11.27
|12.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|36,040,000
|36,847,230
|39,793,740
|最低值
|28,198,550
|29,885,330
|33,865,000
|平均值
|30,853,780
|33,310,600
|37,118,700
|中位數
|30,429,500
|33,396,000
|38,064,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.34
|15.55
|13.36
|8.37
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|37,003,082
|29,391,183
|27,072,342
|28,243,214
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。