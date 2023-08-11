鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估下修至6.96元，預估目標價為185元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對金像電(2368-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.01元下修至6.96元，其中最高估值7.7元，最低估值6.05元，預估目標價為185元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 7.7 12.19 15.08
最低值 6.05 10.23 12.86
平均值 6.86 11.49 14.33
中位數 6.96 11.62 14.88

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 31,500,000 40,569,000 47,032,830
最低值 29,834,000 34,856,000 41,122,000
平均值 30,496,970 37,656,970 43,890,760
中位數 30,397,000 37,556,000 43,615,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 8.86 5.41 3.82 0.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		 32,785,064 26,607,474 23,398,323 18,990,719

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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