鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估下修至6.96元，預估目標價為185元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對金像電(2368-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.01元下修至6.96元，其中最高估值7.7元，最低估值6.05元，預估目標價為185元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.7
|12.19
|15.08
|最低值
|6.05
|10.23
|12.86
|平均值
|6.86
|11.49
|14.33
|中位數
|6.96
|11.62
|14.88
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|31,500,000
|40,569,000
|47,032,830
|最低值
|29,834,000
|34,856,000
|41,122,000
|平均值
|30,496,970
|37,656,970
|43,890,760
|中位數
|30,397,000
|37,556,000
|43,615,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.86
|5.41
|3.82
|0.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,785,064
|26,607,474
|23,398,323
|18,990,719
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。