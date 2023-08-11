振樺電Q2毛利率衝上單季新高 純益季增5成 EPS 1.8元

工業電腦廠振樺電 (8114-TW) 公告第二季財報，在產品組合優化、原料壓力降低，毛利率衝上 39%，創採合併報表以來單季新高、稅後純益 2.26 億元，季增 50.3%、年減 42%，每股純益 1.8 元，上半年每股純益 3 元。

振樺電第二季營收 25.44 億元，季增 6.9%、年減 12.7%，毛利率 39% 季增 2.4 個百分點、年增 3.8 個百分點；營益率 14.3%，季增 3.3 個百分點、年增 1.2 個百分點。

累計振樺電上半年營收 49.24 億元，年減 11.7%，毛利率 37.9%，年增 2.7 個百分點、營益率 12.7%，年增 0.1 個百分點、稅後純益 2.26 億元，年減 50.9%。

各事業表現來看，振樺電說明，第二季線上線下解決方案 (O2O Solutions)，下游通路隨著庫存逐步去化調整，拉貨力道初見緩步回升，營收季增 4.4%，但仍年減 28.1%、上半年衰退約 3 成。

產業物聯研製中心 (Embedded Foundry) 方面，第二季來自軟體定義資料中心及整合高階顯卡的醫療運算應用持續放量，季增 8.3%，年減 1.2%，然上半年維持成長格局，年增 4.2%。

振樺電進一步指出，產業物聯研製中心在產品及客戶結構大幅優化下，加上原物料成本逐步回落，毛利持創採合併報表以來單季新高、營益率也是次高水準，業外方面，匯兌利益正向貢獻 2300 萬，少數股權約 1.11 億元。