振樺電下半年營運逐季增 今年調整步伐明年正向

工業電腦廠振樺電 (8114-TW) 下半年大型專案下半年發酵出貨，品牌通路也會回歸正常，營運逐季向上，第四季可望重返年成長，公司定調今年是步伐調整年，明年會比較樂觀。

振樺電指出，POS 為主的 O2O 線上線下解決方案業務下半年將優於上半年，許多案子陸續發酵，包含捷運票閘專案，預計第三、四季放量出貨。另外，也看好旅遊復甦帶動飯店 Check in、機場報到設備需求，加上新品擴大海外布局，均帶動整體 O2O 下半年成長。

工業電腦為主的 Embedded Foundry 業務，振樺電表示，下半年資料中心與智慧醫療業務動能較佳，但半導體設備應用的不確定高，若客戶需求能轉強，將推升整體工業電腦業務下半年持平甚至略增。

整體而言，振樺電認為，下半年將逐季成長並優於上半年，但年對年來看，第三季由於去年同期出貨集中、基期較高，因此估難脫衰退，但預計第四季年增，明年展望則會較今年正向，長期毛利率維持在 36% 以上。

振樺電 6 月 9.02 億元，月增 3.1%、年減 20.7%；第二季營收 25.44 億元、季增 6.9%、年減 12.7%；上半年營收 49.24 億元，年減 11.7%。營收比重來看，POS 比重 64%、工業電腦 36%。