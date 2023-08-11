鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過6.85億美元，Stargate Finance(STG)24小時漲幅達14.6%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格29,423.4美元，24小時漲跌幅-0.73%；以太幣(ETH)現報價格1,850.11美元，24小時漲跌幅-0.36%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達6.85億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.35億美元；瑞波幣(XRP)24小時成交量達1.8億美元。

24小時漲幅：Stargate Finance(STG)24小時漲幅14.6%；Worldcoin(WLD)24小時漲幅8.73%；GMX(GMX)24小時漲幅7.11%。

24小時跌幅：Akropolis(AKRO)24小時跌幅25.5%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅13.5%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅6.47%。

近一週漲幅：Worldcoin(WLD)近一週漲幅15.6%；STMX(STMX)近一週漲幅13.9%；Auction(AUCTION)近一週漲幅13.3%。

近一週跌幅：Akropolis(AKRO)近一週跌幅28.4%；DODO(DODO)近一週跌幅27.7%；Yield Guild Games(YGG)近一週跌幅22.5%。

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