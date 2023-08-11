廣運獲MSCI全球小型指數新增納成分股 上半年EPS 1.09元

指數編纂公司 MSCI（明晟）今 (11) 日凌晨公布季度調整，廣運機械 (6125-TW) 則獲全球小型指數新增納入成分股，相關調整結果將於 8 月 31 日收盤生效；而廣運 2023 年上半年財報稅後純益 2.71 億元，每股純益 1.09 元。

廣運機械 2023 年第二季營收 17.11 億元，毛利率 25.48%，季增 5.14 個百分點，年增 8.19 個百分點，稅後純益 1.99 億元，季增 1.73 倍，年增 27.01%，每股純益爲 0.8 元。

廣運機械 2023 年上半年營收 30.5 億元，毛利率 23.23%，年增 5.09 個百分點，稅後純益 2.71 億元，年減 2.87%，每股純益 1.09 元。

廣運在自動化設備的核心技術之下，並發展在第三代半導體碳化矽、智慧倉儲物流設備及散熱設備技術等業務，2023 年獲利可望獲得突破，同時，廣運 2023 年不僅設備本業在自動化物流倉儲有穩健訂單，公共工程專案能見度也超過 1 年，加上中國子公司工廠拆遷款將挹注業外獲利 9 億元。

廣運在散熱設備及解決方案的發展也有突破，包括可用於數據中心的散熱及高密度伺服器儲存的建置的微通道水冷、廣運也與其陽 (3564-TW) 共同開發的雙相浸沒式冷卻系統。

此外，光學元件廠先進光 (3362-TW) 在此次成分股調整中，也獲納爲全球小型指數新增成分股。