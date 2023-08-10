〈電信三雄財報〉台灣大7月每股賺0.36元 電信服務營收寫2019年以來新高

台灣大 (3045-TW) 今 (10) 日公告自結，7 月行動服務營收年增 7%、電信服務營收則寫 2019 年初以來新高，帶動電信營業利益年增 6%；7 月每股純益 0.36 元。

台灣大 7 月營收 142.7 億元，月減 5.4%、年增 7%；EBITDA 29.6 億元，月減 4.2%、年增 3%；稅後純益 10.1 億元，月減 9%、年增 3.2%，每股純益 0.36 元。

前 7 月營收 1008.4 億元，年增 6.7%；EBITDA 205.5 億元，年增 2.2%；稅後純益 67.6 億元，年增 1%，每股純益 2.4 元。

財務長兼發言人張家麒表示，台灣大持續推廣獨門專案，包括 OP 響樂生活、mo 幣多、好速成双、Disney + 等，其中 OP 響樂生活整合內容、設備、網路、服務，提供一站式解決方案，深受用戶喜愛，申辦 5G 月租 999 元以上用戶佔比高達 9 成。隨著 5G 用戶穩步增加，漫遊服務暑假需求暢旺，資費組成持續優化。

台灣大以 2040 年 RE100、2050 年淨零排放為目標，2022 年綠能採購量佔比已是全台第二。推動減碳，獲英國《金融時報》評選為「2023 亞太氣候領袖 (Climate Leaders Asia-Pacific 2023)」第二名，是台灣唯一入選的電信業者。不僅關注氣候變遷，台灣大也重視自然與生態環境，訂定 2023 年為「台灣大保護生物多樣性元年」並修訂宣言，維護營運據點的周遭環境生態。