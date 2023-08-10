美國FTC調查克羅格收購艾伯森是否對小型雜貨店造成衝擊

消息人士透露，美國反壟斷執法機構正在審查克羅格 (KR-US) 收購競爭對手雜貨巨頭艾伯森 (Albertsons)(ACI-US) 的計畫，調查供應商是否會因此承壓損及小型雜貨連鎖店。

聯邦貿易委員會 (FTC) 將對去年 10 月宣布的 246 億美元收購案進行調查。根據消息來源透露，FTC 工作人員已與農業、食品零嘴和小型雜貨連鎖店的專家進行了接觸。

複雜的合併往往會經過長達一年的政府審查，這並不罕見。

克羅格表示，它正與 FTC 合作制訂一項分拆方案，以解決反壟斷問題。該公司在聲明中表示：「克羅格和 FTC 致力於確保所有被分拆的商店共創雙贏。」

兩家連鎖店表示，收購協議宣布​​後將出售多達 650 家門市。如果 FTC 起訴阻止該交易，將符合拜登政府積極的反壟斷姿態，並符合政府確保大公司不會達成導致售價上漲、推高通膨的整體動態。

克羅格和艾伯森總共經營近 5000 家門市，其中 800 多家位於加州。FTC 工作人員向全國雜貨商協會詢問產業動態，沃爾瑪 (WMT-US) 和規模更大的克羅格等大型連鎖店往往要求更好的進貨價格和特殊的產上架，例如新冠疫情期間的清潔用品。

FTC 正在推動執行經濟大蕭條時期的法律，要求公司向所有客戶提供相同的價格。