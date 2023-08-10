鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估上修至0.57元，預估目標價為29元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.5元上修至0.57元，其中最高估值0.8元，最低估值0.12元，預估目標價為29元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|0.8
|1.49
|1.87
|最低值
|0.12
|0.53
|1.08
|平均值
|0.53
|0.91
|1.37
|中位數
|0.57
|0.89
|1.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|445,817,230
|430,408,000
|439,936,740
|最低值
|375,924,000
|393,559,230
|390,052,790
|平均值
|405,440,340
|413,075,750
|415,699,220
|中位數
|401,607,500
|415,606,000
|418,841,860
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.15
|4.02
|0.05
|0.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|449,567,488
|468,327,501
|314,783,301
|366,240,735
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。