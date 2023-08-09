旗下公司遭詐騙集團冒名 中鋼子公司中盈投資發聲明澄清

中鋼 (2002-TW) 子公司中盈投資代管運盈投資及運鴻投資，近日遭詐騙集團冒名義，透過手機簡訊、LINE、FB 等通訊工具傳送不實投資訊息，對外招攬會員並收取資金，已有受騙民眾向調查局所屬單位舉報揭發，經調查後證實係屬犯罪集團冒用名義之詐騙行為，中盈強調，與運盈及運鴻兩間投資公司完全無關。

中盈表示，旗下管理顧問公司代管之投資公司非屬證券商、期貨商、投信投顧之特許金融事業，並無招攬個別投資人進行投資理財等業務，亦未對中鋼集團以外的公司或法人提供投資諮詢等相關商業行為。

中盈強調，若有任何宣稱運盈公司或運鴻公司名義設立之 APP、Line 群組或網路操作介面等各式軟體或網頁，均非該兩間公司所為或經其授權，提醒民眾切勿輕信受騙。此外，也針對詐騙集團冒名從事不法犯罪乙節，將向司法警察機關報案提告，以端正外界視聽及維護公司信譽。

中盈也呼籲，社會大眾對於各項投資邀約應提高警覺，若接獲不明來源推銷（如 Line、telegram、FB、APP 等），應先至金管會證券期貨局網頁之「防範非法證券期貨業宣導專區」查詢確認，如有疑慮或認為可能受騙，可撥打 165 反詐騙專線，或向就近之警察分局或派出所報案，以免權益受損，確保投資安全。