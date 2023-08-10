鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.31元，預估目標價為25.44元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.31元上修至1.31元，其中最高估值1.65元，最低估值1.13元，預估目標價為25.44元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.65
|1.76
|1.99
|最低值
|1.13
|1.24
|1.45
|平均值
|1.35
|1.45
|1.75
|中位數
|1.31
|1.39
|1.79
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|67,622,760
|72,141,720
|76,208,460
|最低值
|57,636,000
|59,031,000
|67,263,820
|平均值
|61,699,750
|64,910,810
|71,937,150
|中位數
|60,696,000
|65,545,520
|72,138,170
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.1
|1.54
|1.43
|1.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|54,805,919
|57,897,440
|56,249,044
|54,522,618
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。