鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估下修至18.04元，預估目標價為595元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18.14元下修至18.04元，其中最高估值20.9元，最低估值16.67元，預估目標價為595元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|20.9
|28
|32
|最低值
|16.67
|19.36
|21.79
|平均值
|18.18
|22.29
|25.72
|中位數
|18.04
|21.85
|25.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|34,991,000
|44,850,270
|50,336,280
|最低值
|30,542,000
|32,236,480
|37,002,000
|平均值
|31,816,940
|37,743,470
|42,927,440
|中位數
|31,402,680
|37,655,000
|42,453,560
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|24.75
|18.77
|15.51
|15.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|39,736,173
|35,917,247
|28,175,401
|28,125,136
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。