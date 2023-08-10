鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估下修至18.04元，預估目標價為595元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18.14元下修至18.04元，其中最高估值20.9元，最低估值16.67元，預估目標價為595元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 20.9 28 32
最低值 16.67 19.36 21.79
平均值 18.18 22.29 25.72
中位數 18.04 21.85 25.42

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 34,991,000 44,850,270 50,336,280
最低值 30,542,000 32,236,480 37,002,000
平均值 31,816,940 37,743,470 42,927,440
中位數 31,402,680 37,655,000 42,453,560

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 24.75 18.77 15.51 15.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		 39,736,173 35,917,247 28,175,401 28,125,136

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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