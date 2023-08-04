鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)EPS預估上修至11.08元，預估目標價為121元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對瑞儀(6176-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.08元上修至11.08元，其中最高估值14.19元，最低估值7.91元，預估目標價為121元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.19
|15.44
|13.07
|最低值
|7.91
|7.98
|7.89
|平均值
|11.57
|12.14
|10.91
|中位數
|11.08
|11.99
|11.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|52,803,000
|61,423,000
|52,356,730
|最低值
|44,314,000
|45,363,000
|44,029,000
|平均值
|49,267,050
|52,324,190
|49,034,280
|中位數
|49,524,000
|50,935,000
|50,717,100
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.47
|11.16
|11.24
|12.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,700,962
|56,924,059
|56,093,201
|56,120,587
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6176/financials/ratios
最新相關新聞
- 盤中速報 - 瑞儀(6176)股價拉至漲停，漲停價121.5元，成交4,526張
- 盤中速報 - 瑞儀(6176)股價大漲至118.5元，漲幅達7.24%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)EPS預估上修至11.33元，預估目標價為120.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)目標價調降至120.5元，幅度約3.21%
- 盤後速報 - 瑞儀(6176)下週(6月27日)除息10元，預估參考價114.0元
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。