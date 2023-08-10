鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)目標價調降至1050元，幅度約4.33%

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)提出目標價估值：中位數由1097.5元下修至1050元，調降幅度4.33%。其中最高估值1500元，最低估值800元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予譜瑞-KY(4966-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立9位、保守悲觀1位。
譜瑞-KY(4966-TW)今(10日)收盤價為802元。近5日股價下跌7.9%，相關半導體類指數近5日下跌1.14%，櫃買指數下跌0.17%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。