鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估上修至32.19元，預估目標價為1077.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2023年EPS預估：中位數由31.76元上修至32.19元，其中最高估值44.16元，最低估值27.32元，預估目標價為1077.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|44.16
|60.46
|77.01
|最低值
|27.32
|44.35
|59.23
|平均值
|33.2
|51.88
|68.83
|中位數
|32.19
|51.92
|71.28
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|17,490,000
|20,770,000
|23,513,650
|最低值
|13,814,350
|16,936,830
|20,557,940
|平均值
|14,818,870
|19,113,090
|22,483,240
|中位數
|14,407,640
|18,980,000
|22,944,250
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|61.35
|66.29
|44.86
|31.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,055,284
|19,994,646
|15,279,588
|11,810,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。