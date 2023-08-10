盤後速報 - 宏致(3605)下週(8月17日)除息0.55元，預估參考價28.5元

宏致(3605-TW)下週(8月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.55元。
以今日(8月10日)收盤價29.05元計算，預估參考價為28.5元，息值合計為0.55元，股息殖利率1.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
宏致(3605-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子、電腦、車用、網通、消費性電子、工業、醫療等連接器及配件。電子線連接線組、無線通訊射頻連接器線組、金屬沖壓件。前各項及各式零組件等產品之研發、生產及銷售等業務。近5日股價下跌0.68%，台灣加權指數下跌0.13%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/17
|29.05
|0.55
|1.89%
|0.0
|2022/08/16
|39.35
|1.4998
|3.81%
|0.0
|2021/08/26
|54.2
|0.7
|1.29%
|0.0
|2020/07/21
|26.15
|0.75
|2.87%
|0.0
|2019/07/25
|22.55
|0.7
|3.1%
|0.0
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