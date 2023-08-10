盤後速報 - 宏致(3605)下週(8月17日)除息0.55元，預估參考價28.5元

宏致(3605-TW)下週(8月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.55元。

以今日(8月10日)收盤價29.05元計算，預估參考價為28.5元，息值合計為0.55元，股息殖利率1.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

宏致(3605-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子、電腦、車用、網通、消費性電子、工業、醫療等連接器及配件。電子線連接線組、無線通訊射頻連接器線組、金屬沖壓件。前各項及各式零組件等產品之研發、生產及銷售等業務。近5日股價下跌0.68%，台灣加權指數下跌0.13%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/17 29.05 0.55 1.89% 0.0
2022/08/16 39.35 1.4998 3.81% 0.0
2021/08/26 54.2 0.7 1.29% 0.0
2020/07/21 26.15 0.75 2.87% 0.0
2019/07/25 22.55 0.7 3.1% 0.0

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